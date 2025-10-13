Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, Wanhaber’e yaptığı açıklamada teknokent bünyesinde faaliyet gösteren firmaların önemli başarılara imza attığını belirtti.

VAN TEKNOKENT’TE FİRMALAR ÖDÜL ALIYOR

Yetkin, teknokentte yer alan bir firmanın 500 bin Euro tutarında uluslararası destek kazandığını belirterek, “Bu destek firmamızın uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağladı. Ayrıca iki firmamız, 30’ar milyon TL’lik kapasite geliştirme desteği almaya hak kazandı. Bunun yanı sıra, TÜBİTAK tarafından mükemmeliyet ödülü alan iki firmamız da Van Teknokent bünyesinde faaliyet gösteriyor.” dedi.

“DOĞU VE GÜNEYDOĞUYU TEMSİL EDİYORUZ”

Van Teknokent’in, Türkiye genelinde bulunan 113 teknopark arasında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD) yönetim kurulunda yer aldığına dikkat çeken Yetkin, “Yaklaşık 70 teknoparkın üye olduğu bu dernekte Hacettepe, Antalya, İstanbul, Kastamonu ve Ankara Teknopark gibi önemli merkezlerle birlikte yönetimde bulunmamız, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni temsil etmemiz açısından çok değerli. Deneyimlerimiz ülke genelindeki birçok teknoparka örnek teşkil ediyor.” ifadelerini kullandı.

“KOSGEB VE TÜBİTAK’TAN DESTEK ALAN BİRÇOK FİRMAMIZ BULUNUYOR”

Genel Müdür Yetkin, teknokent olarak yatırımcılar ile firmalar arasında köprü görevi üstlendiklerini vurgulayarak, “Bir firmamızın ürününü yatırımcıyla eşleştirdik. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde ürün ticarileşecek ve teknokentten çıkan bir firma yatırımcı desteğiyle satışa başlamış olacak. Bu bizim için çok kıymetli bir gelişme. Ayrıca teknokent bünyesindeki bir firmamız bugüne kadar 10 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı. KOSGEB ve TÜBİTAK’tan destek alan birçok firmamız bulunuyor. Bu destekler, firmalarımızın büyümesini hızlandırıyor ve uluslararası pazarda rekabet gücünü artırıyor.” diye konuştu.