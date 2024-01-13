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Van'da dün başlayan kar ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 655 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, geceden itibaren mahalle yolları, 25 arter ile ara sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.