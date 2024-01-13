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SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Ancak 7500 TL olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için milyonlarca kişi beklemeye geçmişti. Emekliye refah payı son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Peki en düşük emekli maaşı ne olacak? İşte Ocak zammı için formüller ve zamlı emekli maaş tablosunda ortaya çıkan o detaylar…

REFAH PAYI İÇİN GÖZLER KABİNE’DE

Emekliye ek zam bekleyen milyonlar için ilk açıklama AK Parti cephesinden geldi. Güler gelecek haftayı işaret ederek, “Çalışılıyor, etki analizleri, bütçe imkanları, oransal manada artış değerlendirmesi kabinede önümüzdeki hafta değerlendirilir” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emekliye refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam gibi formüllerin masaya yatırılacağı Kabine Toplantısı’nın ise hafta başında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekliye ek zam için son kararı burada vereceği ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FORMÜLÜ

Zamda formüller aranırken en net ipucu Cevdet Yılmaz’dan geldi. Bilindiği üzere Emekli Sandığı yani memur emekli maaşı zammı toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile yüzde 49,25 olmuştu. Yılmaz, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında denge gözetileceğini kaydederek zamda ‘eşitleme’ yapılacağının sinyalini verdi. Bu kapsamda en öne çıkan formül de memur emeklisi ile maaşların aynı seviyeye çekilmesi oldu.

Yani aradaki yüzde 11,68'lik farkın SSK, Bağ-Kur emekli zammı olarak aylıklara yansıtılması bekleniyor. Yeni dönemde alt sınır olacak rakamın ise 11 bin ila 12 bin TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

KİMİ YÜZDE 0, KİMİ YÜZDE 10 ZAM ALDI

Refah payı düzenlemesi için çalışmalar sürerken yüzde 37,57’lik zamlı maaş bilgilerinin e-Devlet uygulamasına yüklendiği görüldü. Emekli kök maaşı çok düşük olanların bazılarının yüzde 0 zam olarak yeni aylıklarının halâ 7500 lira olduğu görüldü. Bazılarına ise zamda oran yüzde 10,5 olarak yansıdı.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emeklileri ayın 17’si ile 26’sı, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25’i ile 28’i arasında emekli maaşı ödemesini alıyor. Memur emeklileri ise maaşlarını her ayın 1’i ila 5’i arasında alıyor. Eğer yasa 17 Ocak’a kadar çıkmazsa zamlı maaş ödemeleri için oluşacak fark Şubat ayı için belirlenecek bir takvim ile hesaplara geçecek.

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.