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VASKİ’den yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehir merkezine gelen bin 500’lük ana içme suyu isale hattındaki (Edremit ilçesi Süphan Mahallesi TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü önü, Süphan Mahallesi Nokta Market yanı, Yeni Mahalle 40 Değirmen Kahvaltı Salonu önü, Merit Oteli karşısı ve Çiçekli-Gevaş yolu Andaç Mahallesi Dönemeç Çayı yanı) toplam 5 adet arızanın giderilmesi için isale hattının tamamında çalışma yapılacağından dolayı kaynaktan su kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Arızaların ve idari su kayıplarının giderilmesi için 48 kilometre uzunluğunda ve 1,5 metre çapında bir hattın boşalması ve arızalar giderildikten sonra tekrar doldurulması belirli bir zaman almaktadır. Bu sebeple 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü sabah 03.00 ile 20 Ağustos 2023 Pazar günü 23.59 saatleri arasında Edremit ilçesine bağlı Eski Cami, Yeni Cami, Eski TOKİ, Elmalı, Mülk, Çiçekli, Kıyıcak, Dilkaya, Enginsu, Andaç, Dönemeç, Köklü, Yeni, Köprüler, Selahattin Eyyubi, Süphan, Kavurma, Memursen TOKİ ve Kurubaş mahalleleri, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka, Hacı Bekir, Bostaniçi TOKİ, Kevenli TOKİ, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Buzhane, Seyyit Fehim Arvasi, Bostaniçi, Esenler, Sıhke TOKİ, Alipaşa, Cevdetpaşa, Cumhuriyet, Hafiziye ve Bahçıvan mahalleleri, Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey, Kalecik TOKİ, Altıntepe, Abdurrahman Gazi, Beyüzümü, İstasyon, Seyrantepe ve Akköprü mahalleleriyle organize sanayi ve oto sanayi bölgesi ile Gevaş ilçesine bağlı Uğurveren, Atalan, Selimiye, Bahçelievler mahallelerinde zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmaların hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için aynı anda tüm arızalara müdahale edilecek, tüm tedbirler alınmış olup ve arızaların bitirilmesiyle sular verilecektir. Çalışma boyunca 185 Çağrı Merkezimiz 24 saat esaslı çalışacak ve istenilen bölgelere ve depolara tankerle su takviyesi yapılacaktır” denildi. İHA