Tahmini Okuma Süresi: dakika

Memur ve memur emeklisinin 1 Ağustos'ta başlayan 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde komisyon çalışmaları tamamlandı. Milyonların gözü şimdi hükümetin 14 Ağustos'ta sunacağı ilk teklifte.

2 Ağustos'ta başlayan ve hafta sonunda da devam eden komisyon çalışmalarında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların Kamu İşveren Heyeti'nde sunduğu teklifler tek tek masaya yatırılarak tasnif edildi.

11 Hizmet kolu teklifleri ve genele ilişkin tekliflerin görüşüldüğü komisyon çalışmalarında kamu görevlilerinin talep ve beklentileri tek tek incelendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmaları, Memur-Sen'in genele ilişkin tekliflerinin görüşülmesiyle sona erdi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. 9 Ağustos'ta başlayacak olan müzakere süreci 12 Ağustos'ta sona erecek. 14 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifi sunması planlanıyor. 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek olan toplu sözleşmede hükümetin ikinci teklifini ise 17 Ağustos tarihinde sunması bekleniyor.

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

Memur-Sen'in toplu sözleşme talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70, 2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.

İHA