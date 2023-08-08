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Wanhaber / Haber Bülteni

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin, kentte hizmet veren fast food ve restoranları denetlediği bildirildi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde fast food ve restoranlarda kullanılan ürünlerin, büyük bir titizlikle kontrol edildiği vurgulandı.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı fast food ve restoranları tek tek gezen ekiplerin, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, ürünlerin saklama koşulları, çalışan ve işyeri hijyeni ile ruhsat gibi konuları denetlendiği kaydedildi.

Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 2 işletmeye cezai işlem uygulandığı, ruhsat ve evrakları eksik olan işletmelerin ise uyarıldığı ifade edildi.

Ekipler ayrıca giyim ve kozmetik başta olmak üzere farklı alanlarda hizmet veren işletmelere yönelik de ruhsat denetimi gerçekleştirdi.