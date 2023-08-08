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Meclis Genel Kurulu, Muğla'nın Milas ilçesinde Akbelen'deki maden sahasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.

Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak.

Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

BAHÇELİ: HER TOPLANTIDA BURADAYIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin gündeminin çok yoğun olduğunu belirterek, "Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." dedi.

Bahçeli, Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TBMM Genel Kurulunun iki hafta önce de olağanüstü toplandığının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Türkiye'nin gündemi çok yoğun. Muhalefet unsurları her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilecek bir gündem bulabilirler. Biz 1 Ekim'e kadar her toplantıda buradayız." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, "Daha toplanacağız herhalde" ifadesine ise "Evet, inşallah." karşılığını verdi.

HABER7