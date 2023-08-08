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WanHaber

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı, haftalık rutin basın toplantısı düzenledi.

HÜDA-PAR İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında kaldırım işgalleri, belediye hizmetleri, sahil şeritlerinin kirliliği gibi konulara değinildi.

Van’daki belediyeleri eleştiren HÜDA-PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, belediyelerin yaz boyunca çöp toplama, temizlik ve peyzaj, üst yapı çalışmalarında eksik kaldığını belirtti.

“HİZMETLERDE AKSAMA OLDUĞUNU GÖRMEKTEYİZ”

Sayğın, yaptığı açıklamada; “Özellikle yaz ayının başlamasından bu yana, Van ilinde belediye hizmetlerinde bir aksama olduğunu görmekteyiz. Bu göze çarpan haliyle özellikle yeşillendirme, çiçeklendirme, peyzaj çalışmaları, park ve bahçelerin yeşilliği, var olan ağaçların korunması ve sulanması hususlarında yaz boyunca maalesef belediyelerin ciddi bir çalışma yapmadığını gözlemlemekteyiz.

Belediyelerin çöp toplama, temizlik ve peyzaj, üst yapı çalışmaları en asli görevlerindendir. Bir belediye başkanlığı hizmet anlamında bu minimal seviyenin altına düşemez, fakat maalesef Van’da belediyeler bu minimal seviyenin altına düşmüşlerdir” ifadelerine yer verdi.

“GELECEK YILLAR İÇİN ÇEVRE PLANLAMASI YAPILMALI”

HÜDA-PAR İl Başkanı Rasim Sayğın, ana ve ara yollardaki yeşilliklerin, çiçeklerin ve diğer peyzaj alanlarının bakımsızlıktan kaynaklı üzerinin betonla kaplandığını iddia eden Sayğın; “Bu yıl yağışların az olmasından kaynaklı olarak var olan yeşilliklerimiz hızlıca ölmektedir. Gelecek dönemler için çevre planlaması yapılmalıdır” diye kaydetti.

“KALDIRIM İŞGALLERİ SON BULMALI”

Kaldırım işgalleri konusuna da değinen HÜDA Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “İlimizde ciddi olarak kaldırım işgalleriyle karşı karşıyayız. Sınırlı sayıda kaldırımlarımız var, yollarda yürümek için vatandaşlara ayrılan alan çok sınırlıdır.

Dolayısıyla belediyelerin acil bir şekilde kaldırım işgallerini ortadan kaldırması, bununla ilgili tedbirleri alması zorunluluk arz etmektedir. Ara yollarda görülen bakımsızlık da ciddi bir boyuta ulaştı. Bu bozulmalar acil bir şekilde düzeltilmeli, araç ve insan trafiğine fayda sağlamalı, mimariye hizmet edecek şekilde düzeltilmeli” ifadelerini kullandı.

Sayğın son olarak, İranlı turistlerin kente ekonomik olarak katkı sağladığını da belirterek; “İranlıların ülkemize gelmesi, ulaşımı, konaklaması yönünden çok ciddi destekler verilmesi gerekiyor. Bunu destekliyoruz ancak misafirlerimizin de küstürülmeden, nihayetinde bizim kurallarımıza uymaları da sağlanmalı” diyerek açıklamasına son verdi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk