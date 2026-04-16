Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla okullar ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin ele alındığı çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Kritik toplantı sonrası bakanlar Kahramanmaraş'a hareket ederken alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakanlık bünyesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) saat 09.00'da başlayan toplantıda, güvenlik açısından okul ve çevreleri için atılacak adımlar gözden geçirildi. Bakan Çiftçi ile Tekin'in başkanlığındaki toplantıya, valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve il milli eğitim müdürleri de katıldı.

Toplantı sonrası İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa’da iki okulumuzda yaşanan menfur silahlı saldırının ardından, bugün İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda; İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Millî Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’in katılımıyla, Valilerimiz, İl Emniyet Müdürlerimiz, İl Jandarma Komutanlarımız ve İl Millî Eğitim Müdürlerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, olaylar tüm yönleriyle ele alınmış; okul güvenliğine ilişkin mevcut uygulamalar, risk alanları ve ilave tedbir ihtiyaçları ayrıntılı şekilde değerlendirilmiştir.

KAMERA SİSTEMLERİ, ZİYARETÇİ UYGULAMALARI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Toplantıda öncelikle, Kahramanmaraş’ta ve Şanlıurfa’da meydana gelen saldırıların oluş şekli, ilk müdahale süreci, kurumlar arası koordinasyon kapasitesi ve olay öncesine ilişkin risk işaretleri değerlendirilmiştir. Bunun yanında, okullarımızın iç ve dış güvenliği; giriş-çıkış düzeni, çevre denetimleri, kamera sistemleri, ziyaretçi uygulamaları, servis güzergâhları ve öğrencilerimizin yoğun bulunduğu alanlar bakımından yeniden gözden geçirilmiştir.

DİJİTAL İÇERİKLER, DİZİ VE FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ELE ALINDI

Ayrıca, fiziki güvenlik tedbirlerini artırmanın yanında; çocuklarımızı ve gençlerimizi şiddete sürükleyen veya şiddeti özendiren her alanın dikkatle ele alınması gerektiği hususunda ortak bir değerlendirme yapılmıştır. Bu kapsamda internet kullanımı, sosyal medya platformlarının etkisi, dijital mecralarda yayılan zararlı içerikler, sanal zorbalık, suçun ve suçlunun özendirilmesi, şiddeti sıradanlaştıran dizi, film ve benzeri popüler kültür unsurlarının çocuklarımız üzerindeki etkileri de çok boyutlu biçimde ele alınmıştır.

ERKEN UYARI VE MÜDAHALE MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda, okul yönetimleri, rehberlik servisleri, öğretmenler, aileler, kolluk birimleri ve ilgili kamu kurumları arasında erken uyarı ve erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır. Çocuklarımızın davranış dünyasında oluşabilecek risk işaretlerinin zamanında fark edilmesi, aile-okul-kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması yönünde somut adımlar belirlenmiştir.

OKUL ÇEVRELERİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Öte yandan, ruhsatsız silah ve benzeri tehlike oluşturan unsurlara erişimin önlenmesi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılması, kriz anı müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi ve psikososyal destek süreçlerinin eş güdüm içinde yürütülmesi hususları da ayrıntılı biçimde karara bağlanmıştır.

Toplantı sonunda; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere çok katmanlı bir eylem planının hazırlanması, iller bazında risk değerlendirmelerinin güncellenmesi, okul güvenliği uygulamalarının daha etkin hâle getirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımı ile koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde de gerekli kararlar alınmıştır. Aynı zamanda her eğitim öğretim yılı başında valilerimizin koordinasyonunda gerçekleştirilen “Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Güvenlik Tedbirleri” toplantılarında ele alınan konuların önemine dikkat çekilerek, söz konusu toplantılarda alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi vurgulanmıştır.

Evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitim alması, devletimizin en temel önceliklerindendir. Gayemiz, hiçbir anne babanın çocuğunu okula gönderirken endişe taşımamasıdır. Devletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde tüm kurumlarıyla görev başındadır.

PROVOKATÖRLER HESAPLARA KARŞI İŞLEMLER SÜRECEK

Bu acı hadiseler üzerinden provokasyon üretmeye, milletimizin ortak vicdanını zedelemeye, teyitsiz bilgi yaymaya, suçu ve suçluyu öven bir dil oluşturmaya çalışanlara karşı da hukukun çizdiği çerçevede gerekli işlemler kararlılıkla sürdürülecektir. Dezenformasyonla mücadele ve doğru bilgilendirme, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olayla ilgili bazı asılsız iddiaları yalanladı; resmî makamlar da kamuoyunun yalnızca teyitli açıklamaları esas alması çağrısında bulundu.

Aziz milletimiz müsterih olsun. Çocuklarımızın güvenliği için gereken her adım atılacak, hiçbir ihmal alanı karşılıksız bırakılmayacak, hiçbir risk unsuru göz ardı edilmeyecektir.

Hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."