Van’da 2024 yılının ilk 6 ayında satılan konut sayısı netliğe kavuştu. Van’da 2024 yılının ilk 6 ayında satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı aylarına oranla düşüş gösterdi. Bu yılın Ocak – Haziran döneminde Van’da satılan konut sayısı 3 bin 435 olurken, geçen yıl aynı aylar arasında satılan konut sayısı 3 bin 592 olarak açıklanmıştı.

AY AY SATILAN KONUT SAYISI

TÜİK verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; Van’da bu yıl Ocak ayında 557, Şubat ayında 620, Mart ayında 589, Nisan ayında 449, Mayıs ayında 701 ve Haziran ayında 519 olmak üzere toplam 3 bin 435 konut satışı gerçekleşti.

2023 yılının aynı aylarında ise; Ocak’ta 716, Şubat’ta 464, Mart’ta 731, Nisan’da 475, Mayıs’ta 681 ve Haziran’da da 525 olmak üzere toplam 3 bin 592 konut satışı gerçekleşmişti.