Bölgede dün etkili olan yağışlar, kara yolu altyapısında hasara yol açtı. Yolun bir bölümünün çökmesi üzerine trafik akışı, ekipler tarafından kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Karayolları ekiplerinin hasar tespitinin ardından bölgede onarım çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Muharrem Tekin, bölgedeki yol sorunlarının kronikleştiğini savundu. Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yolun tamamen kapanması riskine karşı uyarıda bulunarak, böyle bir durumda kentin ilçeleriyle olan bağlantısının kesilebileceğini ifade etti.

Hakkari'nin alternatif yolu bulunmayan nadir illerden biri olduğunu belirten Tekin, "Yıllardır dile getirdiğimiz yol sorunları, coğrafi şartlar gerekçe gösterilerek erteleniyor. Yaşanan bu durum sadece bir doğal afet değil, uzun süredir biriken bir altyapı ihmalinin sonucudur" dedi.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.