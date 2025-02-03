Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine yol kullanıcılarına yönelik 1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında trafik denetimleri icra edildiği belirtildi. 11 bin 484 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildiği ifade edilen açıklamada, "67 bin 913 araç kontrol edildi, 2 bin 229 sürücü ve araca 8.033.001 TL idari para cezası tutanağı tanzim edildi.

Alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 554 araç trafikten men edildi. 385 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 1.069.185 TL idari para cezası tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.