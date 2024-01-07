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Van’da önceki gece etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemiş ve 492 yerleşim yeri yolu da ulaşıma kapanmıştı.

Kapalı olan yolların yeniden ulaşıma açılması için belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 439 yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bahçesaray ilçesinde 7, Başkale ilçesinde 6, Çaldıran ilçesinde 10, Çatak ilçesinde 2, Gevaş ilçesinde 6, Gürpınar ilçesinde 21 ve Muradiye ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 53 yerleşim yeri yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.