Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında bugün bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulayacak. Yapılacak olan çalışmaların ardından hatlara yeniden enerji verilecek.
Bugün kesinti yapılacak ilçeler ve mahalleler şu şekilde;
TUŞBA:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyüzümü, Atmaca, Derebey, Ermişler, Sağlamtaş, Akçift, Esenpınar, Yumrutepe, Göllü, Meydancık, Şahgeldi, Gedikbulak, Bağdaşan, Çakırbey, Çolpan, Tabanlı, Değirmenözü, Özyurt, Pirgarip, Yeşilsu, Dağönü, Güvençli, Halkalı, Yaylıyaka, Karaağaç, Kumluca, Kelle Mahallelerinde.
ÖZALP:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Damlacık, Emek, Yukarıyorganlı, Yavuzlar, Yarımkaya, Boyaldı, Dönerdere, Eğribelen, Sugeçer, Bodurağaç, Çırakköy, Dorutay, Hacıali, Kaşıkara, Yukarıtulgalı, Kalecik, Yukarıbalçıklı, Yumruklu, Çavuşlar, Mahmudiye, Aşağımollahasan, Boğazkesen, Kırkçalı, Gözdeğmez, Aşağıyorganlı, Çubuklu, Sağmalı, Yünkuşak, Aşağıbalçıklı, Hacıkışlak, İstasyon, Mehmetalan, Mollatopuz, Aşağıakçagül, Kargalı, Aksorguç, Aşağıkoçkıran, Sarıköy, Seydibey, Tepedam, Altınboğa, Eski Emek, Oymaklı, Savatlı, Aşağıtulgalı, Cumhuriyet, Dağdeviren, Günyüzlü, Şehittepe, Şemsettin Mahallelerinde.
MURADİYE:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Kuşçu, Akbulak, Dağören, Erişen, Sürüyolu, Sarımemet, Çakmak, Esenkoç, Doğangün, Akçaçay, Otlakbaşı Mahallelerinde.
SARAY:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çakmakköy, Kurucan, Zincirkıran, Baltepe, Kapıköy, Beyarslan, Kazımpaşa, Karahisar, Kekikdüzü, Keçikayası, Örenburç, Yeşilağaç, Bakışık, Çartak, Yamanyurt, Sırımlı, Atatürk, Dolutaş, Mahmudiye, Feritmelen, Kargalı, Kepir Mahallelerinde.
İPEKYOLU:
09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağıgölalan, Ilıkaynak, Erçek, Karagündüz, Yukarıgölalan, Bostaniçi, Yukarı Güneycede Mahallelerinde.Kaynak: WanHaber / Oktay Dincer