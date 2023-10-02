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WanHaber - Mehmet Salih Giyci

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kurubaş mevkiinde yapımı devam eden sosyal konut alanında incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ihtiyaç sahipleri için İpekyolu ilçesinde 51 adet konutun inşaatı devam ediyor.

Van Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen 51 adet konutun inşaatına giderek incelemelerde bulunan Vali Balcı, "Konutların en kısa zamanda tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar hızla sürüyor" dedi.

Vali Balcı, çalışmaları ilişkin Vali Yardımcısı Furkan Duman’dan bilgi aldıktan sonra incelemelerini tamamlayıp alandan ayrıldı.

Söz konusu konutların yapım ihalesi geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmiş ve 400 günde iş tesliminin planlandığı açıklanmıştı.