Van Gölü'ndeki endemik balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç ediyor. Bu dönemde avlanması yasak olan inci kefali için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekipleri, Van'ın Edremit ilçesi Kurubaş Deresi'nde yaptıkları denetimlerde, derenin göle döküldüğü bölgede göle serili yaklaşık 200 metrelik ağ ele geçirdi. Suya yeni atıldığı belirlenen ağa el konulmasıyla birlikte yaklaşık 500 kilogramlık canlı inci kefali kurtarıldı. Burada kurtarılan balıklar, ağlardan kurtarılarak suya bırakıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından Engilsu Çayı'nda yapılan denetimlerde avlanma yasağı sürecinde olan 5 kilogram canlı sazan balığına el konuldu ve canlı olan balıklar tekrar suya bırakıldı.

Yetkililer, inci kefali ve sazangillerin üreme döneminde avlanmasının önüne geçmek için denetimlerin 7 gün 24 saat esaslı aralıksız devam edeceğini belirtti.İHA