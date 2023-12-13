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Wanhaber / Oktay Dincer

Van Valiliği himayesinde ve Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Van'da yaşayan şehit, gazi çocukları ve ihtiyaç sahibi elli bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlandı.

Valilik himayesinde, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen bu proje kapsamında, öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla kırtasiye malzemeleri temin edildi. Okul çantaları, defterler, kalem setleri, kalemler, silgiler ve diğer önemli kırtasiye ürünleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Toplam elli bin okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine kırtasiye desteği sağlanırken, okul malzemeleri desteğini alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.