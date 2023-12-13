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WanHaber / Ramazan Çetin

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Van genelinde abartı egzoz, yüksek ses müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik olarak 05 Aralık 2023 ile 12 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 9 bin 872 araç ve sürücü denetlendi.

Yapılan denetimlerde 120 sürücüye kırmızı ışık kural ihlali, 51 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 38 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 22 sürücüye cam filmi kullanmak, 16 sürücüye yönetmeliğe aykırı ışık kullanmak, 14 sürücüye ters istikamette araç kullanmak, 10 sürücüye yüksek ses müzik dinlemek, 7 sürücüye makas atmak, 6 sürücüye alkollü araç kullanmak, 3 sürücüye yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemlerinde kış lastiği kullanmamak ve 2 araca da abartı egzoz kullanımından dolayı işlem yapıldı.

1 haftalık denetimler kapsamında 16 araç ise trafikten men edildi. Trafik ekiplerinin, trafik denetimlerini aralıksız sürdürecekleri belirtildi.