Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan 30 Ağustos Zaferi'nin 103. yılı etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bando Komutanlığı marş dinletisi ve halk oyunları gösterisiyle devam etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılı nedeniyle düzenlenen programa Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Silahlı Kuvvetler adına, günün anlam ve önemine istinaden konuşma yapıldıktan sonra, Bando Komutanlığı marş dinletisi gerçekleştirildi ve şiir dinletisi sunuldu.

Program, dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ve geçiş töreniyle sona erdi.



