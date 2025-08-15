Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Van'ın iç sularında sazangiller için 15 Mayıs tarihinde başlayan avlanma yasağının sona erdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “15 Ağustos’ta ilimiz iç sularında sazangiller av yasağı dönemi sona ermiştir.” denildi.

KAÇAK AVCILARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Av yasağı süresince, Jandarma ile il ve ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri personelleri tarafından kaçak avcılık yapan 4 kişiye 51 bin 340 TL’lik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 60 kilogram ölü balık ve 4 adet av aracına el konuldu.

Açıklamanın devamında, “Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için ticari ve amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 6/1 numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 6/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında, ticari ve amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, 6/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmeleri, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir.” ifadeleri kullanıldı.