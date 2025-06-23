Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Van’ın 1995-2024 yılları arasındaki marka başvuru verilerini içeren 29 yıllık raporunu yayımladı.

Marka tescili, hukuki hak sahipliği, ticari değer, pazar avantajı, uluslararası koruma ve güvenilir bir kimlik oluşturma gibi nedenlerle yapılan marka başvurularına ilişkin veriler, TÜRKPATENT tarafından açıklandı.

Van’da 1995 yılında 12 marka başvurusu yapılırken, bu sayı 2000 yılında 21’e, 2005 yılında 70’e yükseldi. 2010 yılında 102, 2015 yılında 163 marka başvurusu kaydedildi.

Rapora göre, Van’da en fazla marka başvurusu 2024 yılında gerçekleşti.

2020 yılında 197 başvuru yapılan Van’da, 2021’de 379 başvuru, 2022’de 370 başvuru, 2023’te 368 ve 2024’te 381 marka başvurusu yapılmış oldu. Van’da 29 yılda toplam 3 bin 909 marka için TÜRKPATENT’e başvuru yapıldı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 2024 yılında en fazla marka başvurusunun gerçekleştiği dördüncü il oldu. Birinci sırada 699 başvuru ile Malatya, ikinci sırada 484 başvuru ile Elazığ, üçüncü sırada ise 439 başvuru ile Erzurum yer aldı.

2024’te Türkiye genelinde en fazla marka başvurusu 71 bin 590 ile İstanbul’da, en az başvuru ise 22 ile Tunceli’de kaydedildi.

Türkiye genelinde ise 2024 yılında toplam 170 bin 368 marka başvurusu gerçekleşti.