Yayımlanan Kararname ile Van Vali Yardımcılığı görevlerine Kars Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Aydın Köşk İlçesi Kaymakamı Tuğba Polat atandı.

Kararname ile Van’ın 4 ilçe kaymakamı de değişmiş oldu. Buna göre Van İpekyolu Kaymakamlığına Bingöl Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Van Edremit Kaymakamlığına Manisa Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Van Saray Kaymakamlığına Erzincan Kemah Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu ve Van Muradiye Kaymakamlığına da Elazığ Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu atandı.

VAN VALİ YARDIMCILIĞINA ATANAN HASAN MUSAB OKATAN KİMDİR?

1994'te Burdur İli Çavdır ilçesi doğumlu olan Okatan ilk ve orta öğrenimini Çavdır İlçesinde tamamladı. 2016 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Bölümünden mezun oldu. Kütahya İli Hisarcık İlçesi, Muğla İli Köyceğiz İlçesi, Çankırı İli Atkaracalar İlçesinde Kaymakam V. görevlerinde bulundu, ardından Rize İyidere Kaymakamı olarak 2021-2023 tarihleri arasında görev yaptıktan sonra Digor'a atandı. Okatan son kararnameyle Van Vali Yardımcılığı görevine atandı.

VAN VALİ YARDIMCILIĞINA ATANAN TUĞBA POLAT KİMDİR?

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2008 yılında mezun olan Tuğba Polat, 2009 yılında girdiği Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2010 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Sırasıyla Samsun’da teftiş stajı, Ankara’nın Polatlı ilçesinde Kaymakam Refikliği, Kırıkkale’nin Karakeçili ve Çorum’un Uğurludağ ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Kastamonu Ağlı Kaymakamlığı ve Batman Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2021 yılında Köşk Kaymakamlığına atanan Polat, son kararnameyle Van Vali Yardımcılığı görevine atandı.

İPEKYOLU İLÇE KAYMAKAMLIĞINA ATANAN TUFAN BAĞIR GİLAN KİMDİR?

Kaymakam Tufan Bağır Gilan 10.10.1989'da Kars'ta doğdu. İlkokul ve ortaokulu sırasıyla Erzincan, Isparta ve Batman illerinde tamamladı. Yozgat Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde yükseköğrenimine başladı ve 2014 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Ahmet Yesevi Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı ve akabinde Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulundan 2021 yılında mezun oldu. 2017 yılında 105. Dönem Kars Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Kars Valiliği'ndeki Valilik stajının ardından Oltu (Erzurum) ve Kestel (Bursa) ilçelerinde Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Kaymakam Adaylığı süreci gereğince stajının akabinde Kütahya İli, Domaniç ilçesinde yaklaşık 8 ay Kaymakam Vekili olarak görev yaptı. Kaymakam Vekilliği görevinin ardından Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş stajını tamamladı ve Yurt Dışı Stajı münasebetiyle Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde 3 ay ve ardından İngiltere University of Sheffield'da 8 ay İngilizce dil eğitimini aldı. Kaymakam Gilan 105. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarılı dereceyle tamamlayarak 28.10.2018 tarihinde Konya Hadim Kaymakamlığına, 20.08.2021 tarihinde Malatya Kuluncak Kaymakamlığına, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Bingöl Karlıova Kaymakamlığına atandı. Son kararname ile de Van’ın İpekyolu ilçe kaymakamlığı görevine atanmış oldu.

VAN EDREMİT KAYMAKAMLIĞINA ATANAN ÖMER AHMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir 1992 yılında Kayseri’de doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Yozgat’ta tamamlayan Özdemir, liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde okudu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu. 2016 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 2017’de Yozgat Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yozgat’ta il merkezi, Çanakkale-Eceabat’ta ve Konya-Ereğli’de refiklik stajlarını tamamlayarak yaklaşık sekiz ay Kastamonu-Daday ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. Mülkiye Başmüfettişi refakatinde teftiş stajını Ankara’da Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığında tamamladıktan sonra yurtdışı stajı kapsamında sekiz ay süreyle İngiltere’de The University of Sheffield’da İngilizce dil eğitimi aldı. Bu süre zarfında İngiliz kamu yönetimi ve sağlık sistemi üzerine çalışmalarda bulundu. Kaymakam Özdemir, 105.Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitirerek Trabzon-Arsin kaymakamı olarak atandı ve bu görevi 4 yıl boyunca sürdürdü. Kaymakamımız Ömer Ahmet Özdemir 24.08.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Manisa Kula Kaymakamlığına atandı. Özdemir son kararnameyle de Van Edremit ilçe kaymakamlığı görevine atandı.

VAN SARAY KAYMAKAMLIĞINA ATANAN ÖKKEŞ SAFA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu; Osmaniye’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Osmaniye’de tamamladı. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Hatay/Dörtyol Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yapmaktayken İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 107. Dönem Kaymakamlık sınavını kazanarak 2019 yılında Karaman Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Akabinde ise Karaman Valiliğinde il stajını tamamlamış olup sırasıyla Hatay/Arsuz ve Şanlıurfa/Ceylanpınar ilçelerinde Kaymakam refikliği stajını yapmıştır. Adana/Aladağ ve Kastamonu/Ağlı ilçelerinde ise Kaymakam vekili olarak görevlendirildi. Şubat-Haziran 2021 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen 107. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlayarak Darende Kaymakamlığında görev yaptı. 23.08.2023 tarihli ve 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama kararı ile Kemah Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu son kararnameyle de Van’ın Saray ilçe kaymakamlığına atandı.

MURADİYE KAYMAKAMLIĞINA ATANAN FURKAN TAHA TÜRKMENOĞLU KİMDİR?

1993 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Liseyi Adana Piri Reis Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2019 yılında Mülki İdare Amirliği Mesleğine Mersin Valiliği Kaymakam Adayı olarak başladı. 2019 yılında Osmaniye/Hasanbeyli Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 2019-2021 yıllarında Bolu/Kıbrıscık Kaymakam Vekilliği görevinde, 2021-2022 yıllarında Samsun/Ayvacık Kaymakamlığı görevinde bulundu. 2022-2023 yıllarında Artvin Vali Yardımcılığı görevinde olan Türkmenoğlu, 24.08.2023 tarihli 2023/388 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Ağın Kaymakamı olarak atandı. Türkmenoğlu son kararname ile de Van Muradiye ilçe kaymakamlığına atandı.