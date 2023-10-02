Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek 2023 yılı içerisinde üretilen fidanları yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu’dan bilgi alan Vali Balcı, “2️ milyon meyve fidanı projemiz hızla ilerliyor. İlimizin kendine has çok güzel meyveleri var. Biz de bu meyvelerin fidanlarını Valiliğimiz denetiminde Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle üretiyoruz. Van’a has Erik, Kayısı, Elma, Vişne, Ceviz gibi meyve fidanlarını ürettik. Aşılamalar devam ediyor. Belli bir olgunluğa gelince de Van’ımızın topraklarıyla buluşturacağız. Çok önem verdiğim bir proje. Bu meyveler sadece insanlar için değil börtü-böceğe, toprağa, kurda-kuşa katkısı olacak” dedi.

Projeye ilişkin paylaşılan bilgilerde;

“Proje kapsamında; 460 bin adet Badem, 100 bin adet tüplü ceviz, 125 bin adet tüplü sedir, 55 bin adet süs bitkisi, 20 bin adet çıplak köklü ceviz fidanı üretildi.

Ayrıca Ceviz, Elma, Armut, Ayva, Kayısı, Kiraz, Vişne, Dut ve Üzümden oluşan 232 bin adet meyve fidanından 64 bin adedi aşılandı.

222 bin adet Ceviz fidanı da 2024 yılı ilkbahar döneminde aşılanacak.

Erciş İlçe Tarım Müdürlüğünde 1 milyon adet Erciş üzüm fidanı üretimi yapıldı” denildi.