Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar kapsamında gençlik merkezleri ile çeşitli kurumların açtığı sergiler gezildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu konser verdi. Bando konseri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler, Van ve Ardahan halkoyunları ekiplerinin gösterileri, farklı spor branşlarında eğitim alan gençlerin performansları ve tören geçişiyle devam etti. Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, kentte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın büyük bir coşku ile kutlandığını belirtti.

Gençlerin ve sporun gücüyle Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda büyük bir sorumluluk taşıdıklarını ifade eden Özdemir, "Tarihin en önemli mücadelelerinden birini veren bir milletin evlatları olarak, ülkemizin gelişimi ve kalkınması için mücadele ediyoruz.

Sporun birleştirici gücü, gençliğimizin yalnızca bedensel değil, aynı zamanda zihinsel ve ahlaki gelişimine de katkı sağlıyor" dedi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, kurum amirleri, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Kutlama programı, çeşitli spor dallarında dereceye giren sporculara Vali Balcı tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.