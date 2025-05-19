Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, programdan yararlanan öğrencilerin görüşlerinin yer aldığı videoya da yer veren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gençler, gelecek sizin biz de İŞKUR Gençlik ile sizin yanınızdayız. Ankara Üniversitesinde eğitim gören ve İŞKUR Gençlik Programımızdan faydalanan genç kardeşlerimize mikrofon uzattık. İŞKUR Gençlik Programımız hakkında düşüncelerini sorduk. Bu vesileyle kıymetli gençlerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."