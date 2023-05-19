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Van'da bisikletin yaygınlaşması, çevreye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Van Şubesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı anısına bisiklet turu etkinliği düzenlendi.

“Yeşil Pedallar Bisiklet Turu” isimli etkinliği katılan Yeşilay Van Şube Başkanı Bengin Çakay, Yeşilay Gönülleri Koordinatörü Hakan Durğun ve Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi de vatandaşlarla birlikte pedal çevirdi.

Etkinlik, polis ekipleri eşliğinde eski emniyet önünden start aldı, Kale Yolu ve Sahil Yolu’ndan devam ederek ilerleyen bisiklet turuna yaklaşık 200 kişi katıldı.

7 km’lik yol güzergahında pedal çeviren bisikletli grubun son durağı, 19 Mayıs kutlamalarının yapıldığı İskele Sahilindeki Yaşar Kemal Parkı oldu. Bisikletli grup burada Vali Dr. Ozan Balcı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ömer Bildik – Mehmet Salih Giyci



