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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İskele’de bulunan Yaşar Kemal Parkı’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Van İskele Yaşar Kemal Parkındaki kutlamalar, Bando Komutanlığının düzenlediği mini konserle başladı. Halkoyunları gösterileri ile devam eden kutlamalar kapsamında, gençlik haftasındaki etkinliklerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Van Vali Yardımcıları Yavuz Arslan ve Adem Balkanlıoğlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kaymakamlar, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, İpekyolu Belediye Başkanı İhsan Emre Aydın, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler, öğrenciler ve antrenörler katıldı.

Madalya töreninin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bir araya geldik. Bu güzel etkinlikleri gerçekleştiren gençliğe, onları yetiştiren hocalarımız, öğretmenlerimiz, onları yüreklendiren, alkışları ile destekleyen hanımefendileri, beyefendileri yürekten kutluyorum” dedi.

Vali Balcı, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bu vesileyle 19 Mayıs 1919’da milli mücadelenin kahramanı olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi, rahmete giden gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyorum.

Aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Her zaman gençliğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle bu güzel etkinliği düzenleyen, tertipleyen, emekleri ile renk katan gençliği yürekten kutluyorum. Candan kutluyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Türk gençliğine kutlu olmasını canı gönülden diliyorum” diye konuştu. Kutlamalar çerçevesinde protokol üyeleri, kurulan stantları da gezdi.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik