Wanhaber – Haber Merkezi

Van Valiliği yeni bir uyarıda bulunarak, olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Van Valiliği tarafından yapılan paylaşımda;

“Yapılan son değerlendirmelere göre;

Hakkari ve Van il merkezi dahil olmak üzere, Van il merkezinin güney ve doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çamur şeklinde yağış, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.