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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van İl Sağlık Müdürlüğü, kentte sağlık çalışanlarına yönelik belirli periyotlarla eğitim çalışmaları gerçekleştiriyor.

2023 Ocak ayından itibaren Van’da 1 adet Güncelleme Eğitimi, 1 adet Eğitici Eğitimine ek Yenidoğana eli değen sağlık çalışanlarına yönelik olarak 4 adet NRP (Neonatal Resusitasyon Programı) Uygulayıcı Eğitimi düzenlendiği kaydedildi.

Düzenlenen NRP Uygulayıcı Eğitimlerinde, toplamda 178 sağlık çalışanına eğitim verildiği vurgulandı.

Eğitimlerden sonuncusu 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlendi ve bu eğitime 37 sağlık çalışanı katıldı.

Konuya ilişkin olarak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Bebek sağlığını önceleyerek, ilimizin ihtiyaçları doğrultusunda, yenidoğana eli değen tüm sağlık çalışanlarına yönelik, NRP Uygulayıcı Eğitimleri verilmeye devam edilecektir” denildi.