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WanHaber - ÖZEL

Van Spor Futbol Kulübü, 6. hafta mücadelesinde sahasında Zonguldak Kömürspor'u konuk etti.

Temsilcimiz Van Spor FK, 90+6'ncı dakikada Furkan Saki'nin ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı ve 6'da 6 yaparak yenilmezlik serisini sürdürdü.

Van Spor FK'nin uzatmalarda attığı gol sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Ardından konuk ekip, ilginç iddialar ortaya attı.

Basın toplantısı düzenleyen Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Başkan Kıyak yaptığı açıklamada, "Kulübümüz yetkilileri ve ben deplasman ekibinin soyunma odasına giderek tebrik etmek istedik. Orada yaşanan herhangi bir gerginlik yok. Yok kalecinin kaburgasını kırmışız bilmem ne el vicdan ya. Kaleci bizim hocamıza hakaretlerle saldırdı. Biz büyük bir camiayız, biz mücadelemizle çıkar, ahlakımızla oynarız ancak Zonguldakspor'lu oyuncular bu minvalde oynamadı.

Biz misafirperver bir şehiriz. Maçtan sonra soyunma odasına gidip kusurumuz varsa affola dedik. Nuri Terliksiz'e senin yaptığın hoş değildir dedim. Takım arkadaşları ise üstümüze yürüdü ve bir gerginlik yaşandı ancak silah çekildi vbsöylemler doğru değildir. 20 yaşında evlatlarımız dediğimiz futbolculara silah çekmek ahlaksızlıktır. Ben ve hiç bir yöneticimizin böyle bir girişimi yoktur. Size soruyorum kalecinin kaburgası kırılmış, Hakan başkan benim samimi dostumdur.

Başkanım gelecek misin diye soran benim, gelmediler ve çocuklar size emanet dendi. Böyle bir olay olmadığı gibi kaburgası kırılan kaleci için hastaneye gittik... Hastaneyi basmışız! Burası muz cumhuriyeti mi? Madem kaburgası kırılmış hani arkadaşın raporu nerede? Bu memleketin emniyet güçlerini, sağlık personelini zan altında bırakmak hoş mu? Futbolcunun tedavisi 20 dakika sürmüş ve sonra hastaneden koşarak çıkıp havalimanına gitmiş. Kaburgası kırılmış adam öyle mi koşar, görüntüleri bizde var...

Kendi menfaatleri için yapılan bu Ali Cengiz oyunu hoş değil. Gene söylüyorum Van şehri bizim için ne ise Zonguldak odur. Ben şükrü beye sesleniyorum. Geçtiğimiz sezonlarda aynı gruptaydık, sizden giderken helallik istemedik mi ? Biz orada iken onlar da bizi öyle ağırladı. Her şeyden önce biz misafirperver bir şehiriz, gönül ister ki onlar şehirlerine kahraman olmak için girmesinler. Eğer varsa bir eksiğimiz ben şahsım ve kulübüm adına özür dilerim ama öyle bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

Haber: Mehmet Salih Giyci