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Wanhaber / Fatma Öztürk

TBMM’de 28. dönem 2. Yasama Yılı düzenlenen törenle başladı. 2. dönem yasama yılı nedeniyle Ankara’da bulunan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, yeni dönemde Van yatırımlarını takibe devam edeceklerini belirterek, ilk hedeften de söz etti. Kayatürk; çevre ve sahil yollarının bir an önce bitirilmesinin ilk hedefleri olacağını vurguladı.

Yeni yasama dönemine ilişkin paylaşım yapan AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk; “Yasama çalışmaları için Ankara’ya döndük. Van yatırımları için de, sıkı bir takibe devam edeceğiz… Özellikle, çevre ve sahil yollarını bir an önce bitirmek ilk hedefimiz” notunu düştü.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da, “28. Dönem 2. Yasama Yılı Açılışı'ndayız. Rabbim, yeni dönemde Ülkemize ve aziz Milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” mesajı paylaştı.