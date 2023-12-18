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Wanhaber / Özel

Van’da dün başlayan kar yağışı birçok noktada etkisini gösterdi. Kar yağışından dolayı bazı ilçelerde yollar ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 3 mahalle, 4 mezra yolu, Çaldıran ilçesinde 9 mahalle, 3 mezra yolu, Çatak ilçesinde 1 mahalle, 7 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle yolu, Gürpınar Kırkgeçit bölgesinde 15 mahalle, 40 mezra yolu, Muradiye’de 2 mahalle, 1 mezra yolu, Özalp’te 26 mahalle, 13 mezra yolu ve Saray ilçesinde 11 mahalle, 1 mezra yolu olmak üzere 68 mahalle, 70 mezra, toplamda 138 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlık karla mücadele ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.