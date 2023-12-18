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Van’ın en önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan ve geçtiğimiz günlerde ışıklandırılan Van Kalesi, başta Vanlılar olmak üzere herkesi sevindirdi.

Yeni ihtişamıyla beğeni toplayan Van Kalesi, yeni görüntüsüyle turizme önemli katkı sunması bekleniyor. Yaklaşık 10 gün önce ışıklandırılan kaledeki aydınlatma lambaları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kırılması tepkilere neden oldu.

"Kamu malına zarar suçtur"

Aydınlatma lambasının kırılmasına tepki gösteren Van Gölü Aktivistleri Derneği, "Van merkezde bulunan, Urartulardan kalma binlerce yıllık Van Kalesi'ne yapılan yeni aydınlatma projesi ile kale heybetini akşam saatlerinde de göstermeye başladı.

Yapılan aydınlatmalardan bazıları, kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı ve biz bu durumu kınıyoruz. Kamu malına zarar suçtur. Bir insan neden yaşadığı yere zarar verir. Bu tür vandallığın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.