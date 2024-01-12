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Meteorolojik verilerin ardından kuvvetli kar yağışı uyarısının yapıldığı Van’da belirtildiği gibi oldu ve bazı bölgelerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı yaşandı.

Kar yağışı ile birlikte 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, belediye ekipleri yol açma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, karayolları ekipleri de ana arterlerde ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı sonrası Bahçesaray ilçesinde 6, Başkale ilçesinde 3, Çatak ilçesinde 78, Gürpınar ilçesinde 3, Muradiye ilçesinde 28 ve Tuşba ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 124 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.