Dünya Sağlık Örgütü üye devletlerince 1987 yılından bu yana 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık 3 milyon hastaya bakan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Sigara Bırakma Poliklinikleriyle bağımlılara hizmet veriyor. Son yıllarda hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniklerine başvuran bağımlıların yüzde 40’ı ise sigarayı bırakıyor.

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, sigaranın sağlığa zararlarına dikkat çekmek ve yaygınlığını azaltmak amacıyla “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildiğini belirtti. Kişilerin sigarayı bırakma iradesinin göstermesi gerektiğini ifade eden Atlı, “Bu irade çeşitli sebeplerden dolayı çoğu zaman yeterli olmuyor. Bu durumda hastalarımız mutlaka Sigara Bırakma Polikliniklerimize başvurabilirler. 2023 verilerine göre; 2 bin hastamız polikliniklerimize başvurmuştur. Başvuranların yüzde 40’ı ise sigarayı bıraktı. Bu oran dünya ortalamasının üzerindedir” dedi.

“Sigara 60 organda çeşitli etkiler yapmaktadır”

Sigaranın vücudun yaklaşık 60 organında kanserojenik etki gösterdiğini dile getiren Atlı, “Sigaranın içerisinde tanımlı 4 bin civarı kanserojen madde bulunmaktadır. İçildiği andan itibaren parmak, dudak ve dişlerden başlayıp akciğere kadar direkt ısıya, temasa ve maruziyete bağlı etkiler bırakmaktadır. Kanserojen madde emildikten sonra bağırsak, beyin, kalp, damar, akciğer gibi 60 organda çeşitli etkiler yapmaktadır. Bunlar içerisinde kanser, tansiyon, şeker, KOAH, astım, kronik bronşit gibi hastalıklara neden olmaktadır” diye konuştu.