Uzman Eller Projesi başvuruları arasında yapılan değerlendirme sonucunda 81 ilde bin 200 adet proje hibe desteği almaya hak kazandı. Van'da da 10 projeye hibe desteği almaya hak kazanırken, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazananların yer aldığı listeler, başvuru sahiplerine bağlı oldukları il müdürlüklerinin ilan panosunda askıya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığınca 81 ilde yürütülen 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projeleri'nde hibe desteği almaya hak kazanan başvuru sahipleri belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 bin liraya kadar yüzde 100 hibe desteği verilecek. Proje kapsamında kırsalda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun kişilere bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde uygulayacakları projeler için hibe desteği sağlanacak.

Destekler, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, coğrafi işaretli ürün ve geleneksel ürün üretimiyle bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere verilecek. Bu alanda yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda bin 200 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Bu projelere 300 milyon liralık hibe sağlanacak.

Projeden en çok faydalanan il 33 proje ile Konya olurken, bu kenti 32 projeyle Şanlıurfa, 28 projeyle Diyarbakır, 26 projeyle Ankara ve 25 projeyle İzmir takip etti. Van'da da 10 proje destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda Van'da 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ne başvuranlar arasında Şahane Çapkan, Ali Atırak, Metin Öner, Hivda Baykal, Salih Aydıncıoğlu, Suna Allahverdi, Metin Bezek, Nihat Uşar, Hakan Berrak ve Gürkan isminde bir vatandaşın projesi destek almaya hak kazandı.

Van bölge gazetesi