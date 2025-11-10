Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. Yıldönümü nedeniyle Van’da anma programı düzenlendi. Program Beşyol Meydanı’ndaki valilik bahçesinde Atatürk anıtı önüne çelenk sunumuyla başladı ve saat 09.05’te sirenlerin çalmasının ardından Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam etti.
Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasının ardından Atatürk’ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.
Şiirlerin okunmasının ardından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryonun ardından resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.