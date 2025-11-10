10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımlayan Van Valisi Ozan Balcı; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 87. yıldönümünde milletçe saygı ve şükranla yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Yalnızca kazandığı zaferler ve bize kazandırdığı eserlerle değil aynı zamanda engin düşünceleriyle ortaya koyduğu fikirlerle başta milletimiz olmak üzere tüm dünyaya ışık tutan bir liderdir” dedi.

Vali Balcı, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Aziz Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Benim naçiz vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır“ sözünden aldığı ilhamla, sahip çıktığı ve koruduğu Cumhuriyeti, muâsır medeniyet ideallerine bağlı kalarak her geçen gün geliştirmenin gururunu taşımaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, silah arkadaşlarının, şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin tarih sahnesinde hep varolması için, istiklâl ve istikbalimize birlik ve beraberlik içinde hep birlikte sahip çıkmalıyız. Yılmadan yorulmadan, bıkkınlık göstermeden, mazeret üretmeden bütün gücümüzle çalışmalı, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin anlamını ve güzelliklerini gelecek nesillerimize aktararak yürekleri milli ve manevi duygularla yoğrulmuş şuurlu nesiller yetiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının 87'nci sene-i devriyesinde bağımsızlık savaşımızın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatanı uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Ruhları şâd olsun.”