Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Tapu İşlem İstatistiklerine göre ülkemiz genelinde 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen toplam işlem sayısı 17 milyon 14 bin 548 oldu. Bu dönemde gerçekleşen toplam tapu harcı 126 milyar 372 milyon 107 bin 697 TL olarak kayıtlarda yer aldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı istatistiklere göre, Van'da 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 146 bin 125 tapu işlemi yapıldı. Bu işlemlerden sağlanan harç geliri ise 433 milyon 889 bin 859 TL olarak kaydedildi.

VAN’DAKİ İŞLEM SAYILARI VE NEDENLERİ

Van’da 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 21 bin 387 tapu satış işlemi yapıldı. Aynı dönemde 7 bin 700 ipotek, bin 579 intikal, 572 ayırma, 805 düzeltme, 509 kamulaştırma, 197 birleştirme, 38 bağış, 22 trampa ve 105 taksim işlemi gerçekleşti. Bunun dışında 112 bin 387 işlem ise diğer nedenlerle kaydedildi.

TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINAN HARÇ MİKTARLARI

Van’da 2025 yılının ilk on ayında satış harcı olarak 410 milyon 958 bin 497 TL gelir elde edildi. Aynı dönemde ayırma işlemleri için 3 milyon 979 bin 139 TL, ipotek için 2 milyon 659 bin 827 TL, birleştirme için 2 milyon 420 bin 626 TL, düzeltme için 1 milyon 718 bin 828 TL, diğer satışlar için 6 milyon 830 bin 168 TL harç alındı.

Taksim işlemleri için 1 milyon 996 bin 333 TL, kamulaştırma için 1 milyon 149 bin 240 TL, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki işlemler için 591 bin 500 TL, trampa için 338 bin 551 TL, intikal için 332 bin 953 TL, bağış için ise 507 bin 354 TL işlem ücreti kaydedildi.

