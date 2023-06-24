Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan verilere göre Mayıs ayında en çok şirket Malatya'da kurulurken, Malatya'yı 50 şirketle Van, 36 şirketle Elazığ, 28 şirketle Erzurum, 20 şirketle Bitlis izledi.

Mayıs ayında Bingöl'de 18, Ağrı'da 12, Muş'ta 11, Erzincan'da 9, Iğdır'da 4, Kars'ta 3, Hakkâri'de 2, Tunceli'de 1 şirket kurulurken Ardahan'da ise şirket kurulumu gerçekleşmedi.

Verilere göre Mayıs ayında Van'da 50 şirket, 2 kooperatif, 16 tane Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kuruldu. Bu ayda 4 şirket tasfiye olurken, 13 şirket, 426 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Geçen yılın Mayıs ayına oranla Van'da kurulan şirket sayısında düşüş yaşandı.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Van'da 59 şirket, 1 kooperatif, 13 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulmuştu. Bu ayda 5 şirket, 1 kooperatif tasfiye olurken, 7 şirket, 1 kooperatif, 9 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapanmıştı.

Mayıs ayında bölge illeri Bitlis'te 20 şirket ve 7 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 4 şirket tasfiye oldu. Yine Bitlis'te bu dönemde 13 şirket, 26 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı.

Hakkâri'de Mayıs ayında 2 şirket, 4 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 3 şirket tasfiye oldu. Bu süreçte 1 şirket, 6 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kapandı. Muş'ta Mayıs ayında 11 şirket, 5 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, 4 şirket ise tasfiye oldu.

Muş'ta Mayıs ayında 1 şirket ise kapadı. Van'da Ocak, Şubat, Mart, Nisan Mayıs döneminde 360 şirket, 14 kooperatif, 87 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi kurulurken, bu dönemde 45 şirket ve 1 kooperatif ise tasfiye kararı aldı. Yine bu periyotta Van'da 37 şirket, 2 kooperatif, 92 Gerçek Kişi Ticari İşletmesi ise kepenk indirdi. Bu süreçte geçen yıla oranla kurulan şirket, kooperatif ve Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısında ciddi oranda artış olduğu görüldü.

2023'ün ilk 5 ayında, 2022'in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı %3,1 kurulan kooperatif sayısı %69,1 artmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %8,1 azaldı. 2023'ün ilk 5 ayında, 2022'in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı %4,2 kapanan kooperatif sayısı %4,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %13,6 artış oldu.

KURULAN ŞİRKET SAYISINDA GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %6,4 ARTIŞ OLDU

Mayıs 2023'de, Mayıs 2022'ye göre kurulan şirket sayısı %6,4 kurulan kooperatif sayısı %150,9 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,9 azaldı. Mayıs 2023'de, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre %0,4 kapanan kooperatif sayısı %33,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %138,5 artış oldu.

MAYIS 2023'DE KURULAN KOOPERATİFLERİN SAYISINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %31,0 ARTIŞ OLDU

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı %9,4 kurulan kooperatif sayısı %31,0 oranında artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %12,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %41,0 kapanan kooperatif sayısı %105,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında %49,8 artış gerçekleşti.

961 ADET YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKET KURULDU

Mayıs 2023'te kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 524'ü Türkiye, 79'u Rusya Federasyonu, 64'ü İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan 961 yabancı ortak sermayeli şirketin 123'ü anonim, 838'i limited şirketi olurken, 2023 yılında kurulan şirketlerin 773'ü Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 267'si İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı 263'ü Gayrimenkul acenteleri ve faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 80,0'ını yabancı sermayeli ortak payını oluştur.

Van bölge gazetesi