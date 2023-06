Rusya Devlet Başkanı Putin, olayla sonra merakla beklenen ilk açıklamasını yaptı. Dün gece saatlerinde Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigoij'in açıklamasıyla başlayan kalkışmadan sonra Putin, ilk açıklamasını devlet medyasına yaptı. Putin yaptığı açıklamada, her türlü saldırıya karşı ülkelerini savunacaklarını vurgulayarak, "Her türlü saldırıya karşı vatanımızı koruyacağız. Şu an birlik olma zamanı" ifadelerini kullandı.

"KENETLENME ZAMANI"

Putin Wagner kalkışması sonrası yaptığı ilk açıklamada, kenetlenme imasında bulunarak, "Bunu daha da kötüye götürecek adımdan uzaklaşmalıyız. Amaçları bizi bölmektir, buna izin vermeyiz." dedi.

Putin, Rusya'nın hainlerle karşı karşıya olduğunu ifade ettikten sonra, "Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Hayatımız için savaşıyoruz. Herhangi bir isyanın ülkemize faydası olmayacak. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacak. Bu bir kaos ve sırtımızdan bıçaklamadır." dedi.

'KARŞILAŞTIĞIMIZ ŞEY İHANETTİR'

Putin, Wagner Grubu'nun yaptığı kalkışmanın bir darbe girişimi olarak ifade ederek, "Bu ayaklanma bir darbedir, birliğimizi bozacak eylemden vazgeçin!" dedi.

Putin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Başkomutanı olarak gerekeni yapacağım." ifadesini kullandı.AA