Alınan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Van-Edremit kara yolu üzerindeki Kocaeli Parkı Kavşağı’nda meydana geldi.

Metin Aldanmaz yönetimindeki 06 BFA 575 Ford marka cip ile Zübeyit Artim idaresindeki 65 ABH 857 plakalı küçükbaş hayvan yüklü kamyonet bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

Kazada Zübeyit Artim hafif yaralanırken, kamyonetin kasasındaki 40 küçükbaş hayvandan 15 tanesi kesilirken diğerleri ise telef oldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.iha