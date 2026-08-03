Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince 'dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik 15 ilde operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 185 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 93’ü tutuklandı. 55’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; çok sayıda silah ve mühimmat, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi; 10 otomobil, 14 motosiklet ve 5 taşınmaza el konuldu.

1721 URL ADRESİ HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ

Ayrıca, yapay zeka destekli siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda; yasa dışı silah satışı ve teşhirine yönelik 529, organize suç örgütleri ve tetikçilik suçlarına yönelik 119, evraksız motorlu taşıt satışına yönelik 116, uyuşturucu satışı ve özendirici içeriklere yönelik 60, müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik 306, siber trafik suçlarına yönelik 167 olmak üzere toplam bin 297 hesap/şahıs tespit edildi.

Terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 646 hesap/şahıs tespit edildi. Bu kapsamda sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden suç içerikli paylaşımlara yönelik 4 bin 17 hesap/şahıs tespit edildi. 1721 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alındı.