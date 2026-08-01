Van’da küçük çaplı kaza gerçekleşti. Kaza nedeniyle Kışla Yolu Sokak'ta uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 10.40 sıralarında Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan Kışla Yolu Sokak'ta, İpekyolu Millet Bahçesi'nin yanında meydana geldi. Yan yoldan çıkan bir otomobil ile Kışla Yolu Sokak'ta seyir halinde olan hafif ticari araç hafif şekilde çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kazaya karışan araçların bir süre yol ortasında kalması nedeniyle Kışla Yolu Sokak'ta uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğun trafik nedeniyle sürücüler korna çalarak yol isterken, bölgede trafik bir süre aksadı. Trafik polislerinin olay yerine gelmesinin ardından araçlar yoldan çekilerek trafik akışı yeniden normale döndü.