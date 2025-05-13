Meteorolojik verilere göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Yağışların, Van’ın Bahçesaray, Gevaş, Çatak, Gürpınar, Başkale ve Saray ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinde ise kuvvetli esecek.

Van’da sarı kod uyarısı ile birlikte toz taşınımı, kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü toz taşınımı uyarısında bulunarak şu ifadeleri paylaştı:

“Bölgemizde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kuvvetli yağış uyarısı verilen Van için, “Yağışların Muş, Bitlis, ve Hakkari ile Van’ın güney (Bahçesaray, Gevaş, Çatak, Gürpınar, Başkale, Saray) ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.

Vatandaşları kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları noktasında da uyaran Meteoroloji, “Rüzgarın; bölgemiz genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu