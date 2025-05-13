Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor.

Son olarak motorin ve benzine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişecek.

Bu sefer yaşanacak olan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzecek.

FİYATLAR ARTACAK

Döviz kurlarındaki volatilite ve artan petrol fiyatlarının etkisiyle benzin ve motorine zam yolda...

ZAM GELİYOR

Benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira zam gelecek.

Motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.