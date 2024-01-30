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Yarın Van genelinde yeniden kar yağışının beklendiğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşları buzlanma ve don uyarısı ile çığ tehlikesine karşı da uyardı.

Van’a geç gelen ancak son günlerde zaman zaman etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilese de yüzleri güldürüyor.

Meteoroloji Van’a yarın yeniden kar yağışı beklendiğini açıklarken, paylaşılan verilere göre Van’da hava durumu yarın şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Kar Yağışlı -5/4 C

Başkale: Kar Yağışlı -7/-3 C

Çaldıran: Kar Yağışlı -13/-1 C

Çatak: Kar Yağışlı -4/5 C

Edremit: Kar Yağışlı -7/2 C

Erciş: Kar Yağışlı -7/2 C

Gevaş: Kar Yağışlı -4/2 C

Gürpınar: Kar Yağışlı -8/1 C

İpekyolu: Kar Yağışlı -7/2 C

Muradiye: Kar Yağışlı -11/2 C

Özalp: Kar Yağışlı -11/-1 C

Saray: Kar Yağışlı -8/-1 C

Tuşba: Kar Yağışlı -7/2