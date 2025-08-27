Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından paylaşılan bilgilere göre, lisans programlarında doluluk oranı yüzde 98,70, ön lisans programlarında ise yüzde 100 oldu. Genel doluluk oranı ise yüzde 99,16 olarak gerçekleşti.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, önlisans ve lisans programlarında elde ettiği yüksek doluluk oranlarıyla kontenjanlarını büyük ölçüde doldurdu.”

30 bini aşkın öğrencisiyle akademik bir topluluğa ev sahipliği yapan Van YYÜ, gençlere sunduğu fırsatlarla dünya sıralamasında da başarı sırasını üst noktalara taşımayı hedefliyor.