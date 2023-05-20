Müsabakalardan madalya ile dönen sporcular, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile bir araya geldi. Öğrencileri makamında ağırlayan Rektör Şevli, kazanılan başarılardan dolayı öğrencileri ve antrenörlerini tebrik etti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda sportif ve sanatsal faaliyetleri desteklediklerini ifade eden Rektör Şevli, "Üniversitemiz öğrencilerinden Milli Sporcu Fırat Yıldırım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 03-07 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonasında 66 kiloda Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Yine 03-05 Mayıs tarihlerinde Sinop ilinde yapılan Üniversitelerarası Judo Türkiye Şampiyonasında Üniversitemiz öğrencilerinden Bahar İnal ve Büşra Koç Türkiye 3.lüğü derecesini aldılar. 30 farklı üniversiteden 200'e yakın sporcunun dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada 48 kiloda Bahar İnal Türkiye 3.lüğü, +78 kiloda Büşra Koç Türkiye 3.lüğü elde ettiler.

Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenen Wushu Kung-Fu Türkiye Şampiyonasında öğrencimiz Taner Kalkan tüm rakiplerini eleyerek 60 kilo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu" şeklinde konuştu.

Van YYÜ'nün başarılarının çeşitliliğinin ve niteliğinin her geçen gün arttığını vurgulayan Rektör Şevli, "Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından 02-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ordu ilinde düzenlenen Üniversitelerarası Muay Thai Türkiye Şampiyonasında bireysel dalda 91 kg kategorisinde Burak Basooğlu, 60 kg kategorisinde Taner Kalkan ve 75 kg kategorisinde Yusuf Akbaş Türkiye şampiyonluğu derecesini elde ettiler.

Van YYÜ sporcuları ayrıca Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 08-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kastamonu'da düzenlenen Üniversitelerarası Boks Türkiye Şampiyonasında öğrencilerimizden Bedirhan Ersayar 51, Evin Erginoğuz 57 ve Yaren Düztaş ise 75 kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldular. Öğrencimiz Helin Çaça ise 60 kg kategorisinde Türkiye 3. sü oldu" ifadelerini kullandı. Rektör Şevli, müsabakalarda derece alan öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Van Bölge Gazetesi