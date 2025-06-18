Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Nükleer Tıp Merkezi'nde, galyum sintigrafisi ve Dota-PET gibi yeni tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaya başlanmasıyla beraber, hastaların Diyarbakır veya Erzurum gibi illere sevk edilmesi önlenecek.

KARAMAN: ONKOLOJİ MERKEZİMİZ, ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN HASTA TALEBİYLE KARŞI KARŞIYA

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Onkoloji merkezinde prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisinde kullanılan galyum sintigrafisi ve Dota-PET gibi ileri yöntemlerin yaklaşık bir ay önce hizmete açıldığını söyledi.

Karaman, “Bugün burada bulunmamızın amacı, uzun süredir üzerinde çalıştığımız, özellikle Rektör Hamdullah Şevli’nin büyük gayretleriyle hayata geçirilen onkoloji hastalarının tanı ve tedavisinde kullanılan galyum sintigrafisi ve Dota-PET gibi yöntemler için kullanılacak tedavi için buradayız. Bu yöntemler, özellikle prostat kanseri ve nöroendokrin tümörlerin tedavisinde önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hizmet veren değerli hocalarımıza ve tüm ekibe özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onkoloji merkezimiz, çevre illerden yoğun hasta talebiyle karşı karşıya.

Bu nedenle, galyum sintigrafisi ve Dota-PET gibi tedavilerin eksiksiz bir şekilde uygulanması, hastaların il dışına sevk edilmesini önlemek ve yaşadıkları mağduriyetleri gidermek adına önemli bir adım oldu. Yaklaşık bir aydır bu hizmeti sunuyoruz ve bugün bu sevinci paylaşmak için bir aradayız. Emeği geçen tüm hocalarımıza, çalışanlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZÇELİK: HASTALARIN BAŞKA İLLERE GİTMESİNE GEREK KALMAYACAK

Van YYÜ Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mahsun Özçelik, galyum jeneratörü kullanılarak Dota-PET ve PSMA gibi bileşiklerle prostat kanseri ve nöroendokrin tümör hastalarının görüntülenmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bununla beraber bölge halkı ve çevre illerdeki hastalar için önemli bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Özçelik, “Galyum jeneratörünü kullanarak, Dota-PET ve PSMA gibi bileşiklerle prostat kanseri hastalarının ve nöroendokrin tümörlerin görüntülenmesini hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, bazı hasta gruplarında tedaviye yanıt alınamıyor.

Bu hastalara, lutesyum bazlı bileşiklerle tedavi sunmayı planlıyoruz. Şu anda bu hizmet, bölgede yalnızca Diyarbakır ve Erzurum’da veriliyor. Terminal dönemdeki hastalarımız, maalesef buralara gitmek zorunda kalıyor. Ancak artık bu görüntüleme ve tedavi hizmetlerini burada sağlayarak, hastaların başka illere gitmesine gerek kalmayacak. Bu, hem bölge halkı hem de çevre illerdeki hastalar için gerçekten önemli bir hizmet olacak. Katkısı olan herkese teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

ŞEVLİ: VAN YYÜ TIP FAKÜLTESİ, EN ÇOK TERCİH EDİLEN FAKÜLTELERDEN BİRİ…

Van YYÜ Tıp Fakültesi’nin Türkiye’de en çok tercih edilen fakültelerden biri olduğunu ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, hastanede yaklaşık bir ay önce kullanılmaya başlanan galyum tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Güçlü bir akademik kadromuz var; nitelikli öğrencilerimiz ve TUS asistanlarımızla, tıp fakültelerimiz arasında en çok tercih edilenlerden biriyiz. Hastanemizin fiziki koşullarını iyileştirdikten sonra, görüntüleme, tedavi ve ameliyathane hizmetlerinde son teknolojiyi kullanmak istiyoruz.

Amacımız, ilimizde daha önce yapılamayan tetkik ve tedavilerin sayısını artırmak. Örneğin, nükleer tıp merkezimizde daha önce iyot tedavisi başlatmıştık, yaklaşık bir aydır da galyum tedavisi uyguluyoruz. Başta nükleer tıp anabilim dalındaki hocalarımız olmak üzere, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. El ele vererek, tıp fakültemizi ve hastanemizi daha iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.”